Taksiye binmek isteyen vatandaş, önünden boş geçen taksilerin turist almak için müsait olmadığını söylemeleri üzerine tepki gösterdiği taksicinin saldırısına uğradı.

İstanbul'da taksicilerin türlü sorunlarının ardı arkası kesilmiyor.

Taksimetre ücretlerine gelen zamlara rağmen, kısa mesafede yolcu kabul etmeyerek vatandaşı mağdur eden taksicilerin yeni derdi ise kendi vatandaşı yerine turistleri gideceği yere ulaştırmak.

Turistlerden şişirme ücretler kazanan taksiciler, Fatih'te mağdur ettiği vatandaşı bir de darbetti.

Fatih Beyazıt’ta öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş, boş taksiye binip yolculuk yapmak istedi.

TAKSİNİN BOŞ OLMASINA RAĞMEN YOLCUYU ALMADI

Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi.

Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

Fatih'teki taksici turist almak için geri çevirdiği vatandaşı darbetti ViDEO

VATANDAŞA SALDIRDI

Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa fiziki olarak saldırıda bulundu.

Saldırıya rağmen kendisini almayan taksiyi ve taksicileri görüntüleyen vatandaş, taksicilerin turist dışında müşteri almamasına tepki gösterdi.