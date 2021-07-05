FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen'e tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Munise Gülen tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan Munise Gülen'i Karabağlar ilçesinde yakalamıştı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.