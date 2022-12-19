FETÖ şüphelisi mühendis, sınav sorularının nasıl verildiğini anlattı

FETÖ’den gözaltına alınan bilgisayar mühendisi, askeri lise sınav sorularını sınavdan önce deneme kitapçıklarından çözdüklerini, bunun ailelerle bile paylaşılmamasının istendiğini itiraf etti.

Kocaeli'de yaşayan bilgisayar mühendisi E.K., FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"B u yapının dershanesine yönlendirildim"

İfadesinde, ilkokulda öğretmeni tarafından FETÖ'nün dershanesine yönlendirildiğini belirten 24 yaşındaki E.K., "İlkokulda bir öğretmenim tarafından okuldaki derslerimin iyi olması sebebiyle bu yapının dershanesine yönlendirildim ve dershanenin sınavına girdim. Sınavı kazanarak bu dershanede ücret ödemeden eğitim almaya başladım. 2 yıl boyunca beni başka bir etkinliğe götürmediler.” dedi.

“Birisi askeri okulu kabul etmediği için evden uzaklaştırıldı”

“Ancak sonra beni Sultanbeyli’de bir eve, 2 arkadaşımla birlikte götürdüler” diyen E.K., şöyle devam etti:

“Burada üniversite öğrencisi olduğu söyleyen 2 kişi vardı. Derslerimize yardımcı oldular ve bize askeri liseye gitmemiz gerektiğini, orada bizim gibi insanların olması gerektiğini, yanlış insanların olmaması gerektiğini söylediler. Arkadaşlarımızdan birisi askeri okulu kabul etmediği için evden uzaklaştırıldı. Biz devam ettik.”

“Soruların, çözdürdükleri deneme sınavı ile aynı olduğunu fark ettim”

2012 yılında askeri lise sınavlarına girdiğini söyleyen E.K., “Burada sorulan soruların, bize çözdürdükleri deneme sınavı ile aynı olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bizi bir odaya çekerek, soruları verdiklerini ve bunu ailemizle bile paylaşmamamız gerektiğini söylediler.” diye konuştu.

“Tazminat sebebiyle ayrılamadım”

E.K., “Ardından askeri liseye başlayınca bizi başka bir yapı mensubu ile tanıştırıp, bundan sonra onunla sohbet edeceğimizi söylediler. Biz sonra onunla görüşmeye başladık. Hafta sonları buluşurduk. Bize Fetullah Gülen’in videolarını izletirlerdi. 17-25 Aralık süreci olunca ailem beni göndermedi. Bunun üzerine evimize gelip ailemle görüştüler ancak ailem tartışıp evden gönderdi. Okuldan ayrılmak istedim ancak tazminat sebebiyle ayrılamadım. Beni başka biriyle tanıştırdılar. Onun da devlet karşıtı biri olduğunu anlayınca, 2014 yılında bu yapıyla tamamen bağlantımı kestim. Hatta ailem bu sebepten dolayı Kocaeli'ye taşındı.” dedi.

Serbest bırakıldı

İHA’nın haberine göre emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.