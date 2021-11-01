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    Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler İzmir'de yakalandı

    İzmir'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi 6 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 16:41
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    Yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ'cüler İzmir'de yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, bir grup FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesinin, Selçuk ilçesi Pananos sahil hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçacakları yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı.

    6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı unsurları ve MİT Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 31 Ekim günü akşam saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında eski doktor ve eski öğretmenin de bulunduğu Y.Y., S.K., S.A., H.B., H.K.Y. ve M.A. adlı 2’si kadın 4’ü erkek 6 şüpheli yakalandı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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