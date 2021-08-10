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    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı

    FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, rütbeleri sökülmüş 2’si 1. sınıf, 2’si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 10.08.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 09:35
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    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 12 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimata istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, HTS analiz çalışmaları soncu sözde üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları ’mahrem sorumlularla’ çok sayıda iletişim kurdukları tespit edilen, örgütsel kodlamaları ile örgüte yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, bu şekilde silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce kamu görevinden çıkarılmış ve rütbeleri sökülmüş 2’si 1. sınıf, 2’si 2.sınıf emniyet müdürü olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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