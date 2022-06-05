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Fransa'da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı

Fransa'da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı

Ülke geneline 12 bin yıldırım düşerken, toplamda 35 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Hayatı durma noktasına getiren fırtınanın 20 yıldır görülmeyen bir seviyede olduğu aktarıldı.