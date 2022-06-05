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    Fransa'da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı

    Ülke geneline 12 bin yıldırım düşerken, toplamda 35 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Hayatı durma noktasına getiren fırtınanın 20 yıldır görülmeyen bir seviyede olduğu aktarıldı.
    • 05.06.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 14:23
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    Fransa'da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı

    Fransa'da dün yaşanan şiddetli fırtına, hayatı durma noktasına getirdi.

    Fransa’daki elektrik dağıtım şebekesinden sorumlu şirket Enedis, fırtına nedeniyle ülke geneline 12 bin yıldırım düştüğünü ve 15 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı.

    1 kişi sele kapılarak can verdi

    Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle şimdiye kadar 35 kişinin yaralandığını, Fransa’nın Rouen kentinde 30 yaşında bir kadının sele kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

    13 yaşındaki kıza yıldırım çarptı

    Bakan Darmanin ayrıca yıldırım çarpması sonucu 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

    Fransa'da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı VİDEO

    Fransa da şiddetli fırtına: 1 ölü, 35 yaralı #1

    "20 yıldır görülmemiş bir seviyede"

    Darmanin, ülkede 65 bölgeyi etkisi altına alan fırtına hakkında "20 yıldır görülmemiş bir seviyede" dedi.

    Mağdurların zararını sigorta karşılayacak

    Darmanin’in, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’a doğal afet tanıma teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sayede mağdurların maddi zararları sigorta tarafından karşılanabilecek.

    Öte yandan, dün gece ülke genelinde, 2 bin 400 itfaiye personelinin 35 bin kurtarma çalışmasına katıldığı ifade edildi.


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