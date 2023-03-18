İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Galip Dede caddesine doğru hızla dönüş yapan araç, cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı.
Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu.
2 yaralı hastaneye götürüldü
Çevrede bulunan vatandaşlar panikle koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.
Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.