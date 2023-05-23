Galata'da şüpheli çantayı fırlattı, ortalık karıştı Galata Kulesi Meydanı'nda unutulan çantayı alan şahsın, “ölmek istiyorum” diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu yaşanan panik kameralara yansıdı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Galata Kulesi Meydanı’nda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan çanta paniğe neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltıldı.

Ölmek istiyorum diyerek çantayı aldı

Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum." diyerek çantayı kucakladı.

Çantayı vatandaşlara doğru fırlattı

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne attı. Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden oldu.

İzdiham yaşandı

Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başladı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alındı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

Yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok sayıda vatandaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor. O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda vatandaşlar can havliyle çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.