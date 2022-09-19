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    Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

    Bir televizyon programında gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.
    • 19.09.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 14:18
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    Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın, Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi.

    Şüpheli Topal'ın, Latif Şimşek'e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi.

    Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı

    Adli Tıp raporunu gönderdi

    Adli Tıp raporunda, şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

    "Öfkeme yenik düştüm"

    Şüpheli Emrah Topal'ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi.

    Gazeteci Latif Şimşek i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi #1

    5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

    Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre, şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Gazeteci Latif Şimşek i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi #2

    Gazeteci Latif Şimşek i darbeden şüphelinin 5 yıl 4 aya kadar hapsi istendi #3


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