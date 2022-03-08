Gaziantep'te 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı

Zincir marketlere yönelik yapılan şok denetimler sırasında, raflarda bulunmayan 15 bin litre ayçiçek yağının stoklandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince, ilçe merkezindeki Cumhuriyet, Şehreküstü ve Karataş bölgelerinde bulunan toplam 574 markette 23 ekip ile stokçuluk, KDV oranı, fiyat etiketi, kasa-reyon fiyat farkı, fahiş fiyat ve satıştan kaçınma gibi durumlara yönelik şok denetimler yapıldı.

Denetimler kapsamında 2 iş yerinin tarihi geçmiş ürün sattığı, 2 iş yerinin kasa-reyon farkı ile ürün sattığı, 2 iş yerinin ise satıştan kaçarak stokçuluk yaptığı tespit edildi.

Denetimler kapsamında özellikle fiyat artışının yaşandığı ayçiçek yağı stokçuluğuna yönelik çalışma yapıldı.

RAFLARDA OLMASI GEREKEN YAĞLAR DEPOLARDAN ÇIKTI

Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki bazı marketlerde normalde raflarda bulunması gereken ama raflarda olmayan ve stoklandığı tespit edilen 15 bin 416 litre ayçiçek yağı ele geçirildi.

Denetimler sonrası tarihi geçmiş ürün satan, kasa-reyon farkı ile ürün satan ve satıştan kaçarak stokçuluk yapan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı.

“VATANDAŞLARIMIZA FAHİŞ FİYATLA ÜRÜN SATMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak zabıta ekiplerimizle beraber denetimlerimizi aralıksız olarak 7/24 sürdürüyoruz. İlçemiz genelinde kimsenin stokçuluk yapmasına ve vatandaşlarımıza fahiş fiyatla ürün satmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.