Çalıştığı iş yerinden 25 Haziran tarihinde haftalığını alarak çıkan 17 yaşındaki gençten bir aydır haber alınamıyor. Kardeşinden bir aydır hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey yardım istedi.

Gaziantep'te yaşayan ve bir simit fırınında çalıştığı öğrenilen 17 yaşındaki Ahmet Kaplan'dan bir aydır haber alınamıyor.

En son 25 Haziran'da işe giden ve iş yerinden haftalığını aldıktan sonra ortadan kaybolan Ahmet, her yerde aranırken kayıp gencin perişan haldeki ailesi gelebilecek güzel haberleri bekliyor.

Ailesi perişan

Kardeşinden bir aydır hiçbir haber alamadıklarını söyleyen ağabey Müslüm Kaplan, başta anne ve babası olmak üzere ailecek perişan halde olduklarını söyledi.

İHA’ya konuşan ağabey kardeşinin bulunmasını için yardım istedi.

Gaziantep’te 17 yaşındaki genç 1 aydır kayıp VİDEO



“Bir aydır iz yok”

“Kardeşim, en son 25 Haziran'da çalıştığı iş yerinden haftalığını alarak çıkıyor ve gidiyor. Gidiş o gidiş” diyen ağabey şöyle devam etti:

“Bir aydır kardeşimden hiçbir haber alamıyoruz. Araştırmadık, bakmadık, sormadık yer bırakmadık ama hala hiçbir iz bulamadık. Yani bir aydır perişan haldeyiz. Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Kardeşimin bulunması için polis ve jandarma ekiplerinden destek bekliyoruz.

“Ben iyiyim dese, o bile yeter”

Annem ve babam evde perişan halde. Babam kalp hastası, sürekli hastaneye götürmek zorunda kalıyoruz. Annem de evde yatıyor sürekli ve o da çok perişan halde. Bir aydır hiçbir iz bulamadık. Kardeşimi çok merak ediyoruz. Bize sadece bir telefon açsa, ben iyiyim dese, o bile yeter.”

“Gören, duyan, bilen olursa polise bildirsin”

Kardeşini gören, duyan ya da tanıyanların polis ekiplerine haber vermesini de isteyen Müslüm Kaplan, “Vatandaşlarımızdan da rica ediyoruz. Gören, duyan, bilen olursa lütfen bize ve 112 hatlarına bildirsinler.” diye konuştu.