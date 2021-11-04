Gaziantep'te 500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın öldü

Gaziantep'te 500 lira nafaka için 12 kez bıçaklanan kadın öldü

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde Ali Çakır (62), bir süredir 500 lira nafaka yüzünden tartışma yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'ın annesiyle yaşadığı Dumlupınar Mahallesi’ndeki evinin önüne geldi.

Bir süre bekleyen koca, daha sonra elindeki bıçakla boşanmak üzere olduğu eşi Behiye Çakır'a saldırdı.

Ali Çakır, 500 lira nafaka istediği için eşini 12 yerinden bıçakladı.

8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

27 Ekim 2021 Çarşamba günü meydana gelen saldırının ardından ağır yaralanan Behiye Çakır, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede verdiği 8 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

"BABAMIN MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMASINI İSTİYORUM"

Annesini öldüren babasının müebbet hapis cezası almasını isteyen Ahmet Çakır, “Annem 8 gündür yoğun bakımda yatıyordu. Dün akşam saat 10.00'da hayatını kaybetti. Bu duruma kimsenin sessiz kalmasını istemiyorum. Annemi öldüren babama sesleniyorum, Allah seni bildiği gibi yapsın, Allah seni bir daha o hapisten çıkarmasın. İnşallah müebbet yersin. Anneler ölmesin, annelere bir şey olmasın. Dünyada tek dileğim budur.” dedi.

TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Behiye Çakır'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Annesinin cenazesini teslim alan Ahmet Çakır, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazenin, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Boşanmak üzere olduğu eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan ve sonrasında kaçan Ali Çakır ise önce polis ekiplerinden kaçtı, daha sonrasında kaçacak yer bulamayınca polis ekiplerine teslim oldu.

Eşini 12 kez bıçakladıktan sonra ağır yaralayan ve ölümüne neden olan Ali Çakır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.