Gaziantep'te arazi anlaşmazlığında babalarını öldüren 2 şahıs yakalandı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay sonrası kaçan katil zanlıları jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı can aldı...

Oğuzeli ilçesinde dün gece geç saatlerde Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş isimli 2 kardeş, mal ve arazi alıp-verme mevzusu nedeniyle bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş ile anlaşmazlık yaşadı.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası iki oğul, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi.

Tehdit ettiler

Bununla da yetinmeyen 2 kardeş, dün gece geç saatlerde babalarını tehdit etti.

Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi Gonca ve küçük oğlu Müslüm Caner Açıkbaş ile köyden ayrılmak için yola çıktı.

Bu sırada takipte olan Halaf ve Abdurrahman, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine bıçaklı saldırı düzenledi.

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Saldırı sonrası Müslüm Açıkbaş ağır yaralanırken, eşi Gonca ile oğlu Müslüm Caner hafif yaralandı.

Vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybetti

Tedavi altında olan yaralılardan baba Müslüm Açıkbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Açıkbaş'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaralıların ise kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alındılar

Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeşler ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlıların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)