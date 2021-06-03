Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 şüphelinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı.

Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şüpheli, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı.

Motosiklete binen şüpheliler ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, baklava kutusunda arama yapıldı.

UYUŞTURUCUYU BAKLAVA DİLİMLERİNİN ARASINA ZULALADILAR

Yapılan aramalarda baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.