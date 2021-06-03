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- Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 şüphelinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı.
- İHA
- 03.06.2021 - 10:17
- Güncelleme : 03.06.2021 - 10:20
Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şüpheli, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı.
Motosiklete binen şüpheliler ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.
Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, baklava kutusunda arama yapıldı.
UYUŞTURUCUYU BAKLAVA DİLİMLERİNİN ARASINA ZULALADILAR
Yapılan aramalarda baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.