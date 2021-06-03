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    Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

    Polisin şüphe üzerine durdurduğu motosikletteki 2 şüphelinin taşıdığı baklava kutusunun içerisinden uyuşturucu çıktı.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 10:20
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    Gaziantep'te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

    Gaziantep'in Düztepe Mahallesi'nde kurulan uygulama noktasında durdurulan 2 şüpheli, elindeki baklava kutusuyla kaçmaya çalıştı.

    Motosiklete binen şüpheliler ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı.

    Motosikletli polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, baklava kutusunda arama yapıldı.

    UYUŞTURUCUYU BAKLAVA DİLİMLERİNİN ARASINA ZULALADILAR

    Yapılan aramalarda baklava dilimlerinin arasına zulalanmış toz ve hap halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

    Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Gaziantep te baklava kutusuyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı #1

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