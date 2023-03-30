Gaziantep'te bir çocuğun oynadığı tabanca ateş aldı Gaziantep'te 16 yaşındaki Abdulsamet Ceylan, çırak olarak çalıştığı berber dükkanında eline geçirdiği tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Gaziantep'te yaşanılan olayda kan aktı..

Akşam saatlerinde Barak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdulsamet Ceylan çırak olarak çalıştığı berber dükkanında yalnız bulunduğu sırada kime ait olduğu bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı.

Hayatını kaybetti

Bir süre sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşun Ceylan'a isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.