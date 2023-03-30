Gaziantep'te bir çocuğun oynadığı tabanca ateş aldı

DHA
Gaziantep'te yaşanılan olayda kan aktı..
Akşam saatlerinde Barak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdulsamet Ceylan çırak olarak çalıştığı berber dükkanında yalnız bulunduğu sırada kime ait olduğu bilinmeyen tabancayla oynamaya başladı.
Hayatını kaybetti
Bir süre sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşun Ceylan'a isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.