Burdur'da kazada ölen yaşlı kadın yardıma koşan çobanın akrabası çıktı Burdur'da şarampole uçan otomobilin 76 yaşındaki sürücüsü aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Yardıma koşan ve yaşlı kadının akrabası olduğunu gören çoban ise büyük şok yaşadı.

İHA

Burdur'un Yeşilova ilçesi Karamanlı yolunun 4. kilometresinde 76 yaşındaki Aysel Kılınç idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak şarampole devrildi.

Kazayı gören çoban İrfan Er'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören ve yoldan geçen vatandaşlar yan duran otomobili düzelttiklerinde Kılınç'ı arabanın altında hareketsiz şekilde kanlar içinde buldu.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılınç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kılınç'ın kaza sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı için araçtan fırladığı ve arabanın altında kalarak ezildiği öğrenildi.

Ölen kadın yardıma koşan çobanın akrabası çıktı

Kazayı görünce yardıma koşan çoban İrfan Er, "Ben ileride koyun otlatıyordum. Bir anda sesi duyunca ayağa kalkıp baktığımda arabanın yan yattığını gördüm. Hemen yardıma koştum ve 112'yi arayarak haber verdim. Arabanın yanına geldiğimde içinde kimse yoktu, etrafında aramaya başladım. Yoldan geçenler de gelince arabayı çevirdik, o zaman olayı anladık. Emniyet kemeri takılı olmadığı için kaza esnasında camdan sarkarak arabanın altında kalmış meğer kadın. Kadının yüzünü minder kapatmıştı. O yüzden belki canlıdır diyerek yüzünü açtık. Arkadaşlar yaşayıp yaşamadığını anlamak için nabzına baktığında hayatını kaybettiğini anladık. Sonra ben şüphelendim acaba bizim akraba mı diye, merak edip baktığımda bizim akrabamız olduğunu gördüm" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)