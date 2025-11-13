Abone ol: Google News

Gaziantep'te ders çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Şehitkamil ilçesinde, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu'nda görev yapan öğretmen, dersten çıktıktan sonra evine dönerken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 12:14
  • Gaziantep'te ders çıkışı evine dönerken kalp krizi geçiren öğretmen Süleyman Sevinç hayatını kaybetti.
  • Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Sevinç, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde vefat etti.
  • Cenazesi Adli Tıp işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç (43), ders çıkışı evine dönmek için otobüs beklerken birden yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Süleyman Sevinç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR 

Genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarını teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

