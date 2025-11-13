Gaziantep'te ders çıkışı kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç (43), ders çıkışı evine dönmek için otobüs beklerken birden yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Süleyman Sevinç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Genç öğretmenin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarını teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.