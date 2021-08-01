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- Gaziantep'te düğünde maganda kurşunuyla öldü
Gaziantep'te düğünde maganda kurşunuyla öldü
Düğünde rastgele havaya ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği 52 yaşındaki 5 çocuk babası, hayatını kaybetti.
- DHA
- 01.08.2021 - 14:07
- Güncelleme : 01.08.2021 - 14:50
Gaziantep’in Nizip ilçesi Akçakent Mahallesi’nde dün gece yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun 52 yaşındaki Mesut Özoğlu'na isabet etti.
Kasık bölgesine aldığı kurşunla yaralanıp kanlar içinde yere yığılan Özoğlu, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Acil serviste tedaviye alınan Özoğlu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
İSMİ AÇIKLANMAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşamını yitiren 5 çocuk babası Mesut Özoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, ismi açıklanmayan bir kişiyi gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.