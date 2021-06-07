Gaziantep'te iş yerini temizleyen şahıs, ezilme tehlikesi geçirdi

İki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansırken, o sırada iş yerini temizleyen Fatih Özkarcı, ezilmekten kıl payı kurtuldu.

Gaziantep Güneş Mahallesi'nde, 27 AFS 311 plakalı araç seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen bir araca çarptı.

İŞ YERİNİ TEMİZLERKEN ÖLÜYORDU

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, o esnada dükkanın camını temizleyen Fatih Özkarcı, aracın altında kalmaktan dükkanın önündeki briketler sayesinde kurtuldu.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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OTOMOBİL SON ANDA DURDU

Yokuşta çarpışan iki otomobil hızla dükkanının camını temizleyen Fatih Özkarcı’ya doğru gelirken, 3 metre önündeki küçük duvarın briketlerine çarpan otomobil son anda durdu.

Kazayı gören Özkarcı, hemen yaralılara yardım etmek için otomobillere koştu.

YOL ÇİMENTO NEDENİYLE KAYGANLAŞTI

Çimento aracından yola çimento döküldüğünü ve bu nedenle yolun kayganlaştığını ifade eden Özkarcı, “Bir gün önce çimento mikser aracı bu yoldan geçerken yola çimento döküldü. Yolun kaygan olduğunu görünce hemen durumu yetkililere aktardık.

Maalesef bugün, üzücü bir olay oldu.

Bir araç aşağıya inerken kontrolünü kaybetti ve karşıdan gelen otomobile çarptı.” dedi.

"3 METRE İLE ÖLÜMDEN KURTULDUM"

Üç metre mesafedeki briketler sayesinde aracın altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Özkarcı, “Ben de 3 metreyle ölümden kurtuldum. Ben o esnada dükkanın dış temizliği ile uğraşıyordum.

Arkamı döndüğümde bir ses duydum. Orada gördüm, eğer orada o briketler olmasaydı araç direkt üstüme geliyordu. Allaha şükür bundan ucuz kurtulduk.

Tek tesellimiz can kaybının olmaması ama yarın ne olacak bilemiyoruz. Bu konuda yetkililerin dikkatli olmasını istiyoruz. 3 metre önümde oldu.

Eğer o briketler olmasaydı ben şuanda farklı bir durumda olabilirdim.” diye konuştu.



