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Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 23 milyon TL değerinde telefon bulundu

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 23 milyon TL değerinde telefon bulundu Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 23 milyon TL değerinde akıllı telefon ele geçirilirken, adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.