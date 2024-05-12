Yurt genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Ülkeye kaçak yollardan ürün sokmaya çalışan şüpheliler ise tespit edilerek tek tek yakalanıyor.
Son olarak operasyonun adresi Gaziantep oldu.
Jandarmadan 2 adrese baskın
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye kapsamında Şehitkâmil ve Nizip ilçelerinde belirlenen 2 adrese operasyon yaptı.
23 milyon TL değerinde telefon ele geçirildi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.Ü. ve M.A. isimli 2 farklı şahsa ait işyerlerinde adli arama yapıldı. Arama neticesinde piyasa değeri toplam 23 milyon 120 bin TL olan 354 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.
2 kişi gözaltına alındı
İş yeri sahipleri A.Ü. ve M.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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