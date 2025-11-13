Gaziantep'te kaynak yapan sürücülere 806 bin lira ceza kesildi

- Gaziantep'te, trafikte 'kaynak' yöntemiyle hatalı şerit değiştiren 813 sürücüye 806 bin lira ceza verildi.
Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri son 10 gün içerisinde şehrin pek çok noktasında ve kavşakta trafik düzenini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler çerçevesinde özellikle trafikte bekleyen araçların arasına 'kaynak' yöntemiyle girerek hatalı şerit değişikliği yapan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi.
806 BİN LİRA CEZA
Uygulama sonucunda kurallara aykırı şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 813 araç sürücüsüne 806 bin 316 lira ceza yazıldı.
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği bildirildi.