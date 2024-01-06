Gaziantep'te kimyasal madde yüklü tır kontrolden çıktı! Sürücüsü yaralandı...

DHA
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Nurdağı-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 8'inci kilometresinde yaşanan kazada, Osman B.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kimyasal madde yüklü tır, devrildi.
Şoför yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri sürücü Osman B.'nin yaralandığını belirledi.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Tır olay yerinden kaldırıldı
İncelemenin ardından tır, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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