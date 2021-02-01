Gaziantep’te namaz esnasında çalan telefonunu ayağının dibine bırakan Adnan Yogun’un telefonu, namaz kılma taklidi yapan hırsız tarafından çalınması kameralara yansıdı.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi’nde bulunan Hayri Zengin Camii’nde yaşanan olayda, safta namaza duran Adnan Yogun, çalmaya başlayan telefonunun sesini kısarak secdeye eğilirken ayağının dibine bıraktı.

Yogun’un secdeye gitmesini bekleyen hırsız, eğildiğinde telefonu alarak hızla camiden çıktı.

Gaziantep'te namaz kılma taklidi yaparak cep telefonu çaldı VİDEO

"NASIL ALINDIĞINI ANLAMADIM"

Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izledikten sonra anladığını aktaran Adnan Yogun, “Telefonu namaz esnasında iç cebimden çıkarıp tuşuna basarak sesini kıstım. O esnada secdeye eğilirken telefonu ayağımın kenarına koydum. Namazı bitirdikten sonra ayağımın dibine baktığımda telefonu göremedim. Telefonumun nasıl alındığını anlamadım. Namaz bittikten sonra çevreme baktım aradım ama telefonu bulamadım. Durumu hocaya ilettim. Kamera kayıtlarını inceledik. Kayıtlarda hırsızın arkadan gelip namaz kılıyormuş gibi yaparak biz secdedeyken telefonu alıp kaçtığını gördük.” dedi.

"UYGULAMAYA BAKTIK"

Camide daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını dile getiren Yogun, “Olaydan sonra aklıma telefona yüklediğim bir uygulama geldi. O uygulamadan telefonun konum bilgisini görebiliyorduk. Uygulamadan telefonun nerede olduğuna baktık. Camiden Şehreküstü kavşağına kadar yürüyerek gittiğini tespit ettik. Birkaç defa aradık açmadı. Sonra telefonu kapattı. Kısıtlama olduğu halde elini kolunu sallayarak buraya gelmesi tuhaf bir durum. Hiçbir uygulamaya nasıl yakalanmamış? Camiden 5 kilometre öteye yürüyerek gitmiş. Nasıl gidebiliyor?” ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN EVİNDEN BİR ŞEY ÇALINMAZ"

Camide hırsızlık olayının çok olduğunu anlatan cami imamı Halil Söylemez, sırf bu hırsızlık olaylarından dolayı yakın zamanda kamera sistemini yenilediklerini aktardı.

Kameraya rağmen hırsızları maalesef durduramadıklarını ifade eden Söylemez, “Bir arkadaşın namaz esnasında telefonu çalınıyor. Çalan telefonunu ayağın dibine bırakıyor. O esnada arkadan gelip alıp kaçıyor. Hırsızlık iyi bir şey değil ama biz bunu önleyemiyoruz. Burası Allah’ın evidir. Allah’ın evinden bir şey çalınmaz. Bu Müslüman topluma yakışmayan bir durumdur. Camimiz daha önce 9’da açılırdı. Akşam yatsı namazından sonra kapanırdı. Ancak şuan hırsızlık olaylarından dolayı her vakit aralığında camiyi kapatıyoruz. Gündüz gözüyle gelip hırsızlık yapıyorlar. Kamerayı falan hiç önemsemiyorlar bile.” diye konuştu





