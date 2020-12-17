Gaziantep'te nesli tükenmekte olan sırtlanı, silahla öldürdüler

Gaziantep'te nesli tükenmekte olan sırtlanı, silahla öldürdüler

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti.

Araç çarpmasıyla yaralandığı düşünülen hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

VURAN KİŞİ ARANIYOR

Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.