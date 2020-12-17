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    Gaziantep'te nesli tükenmekte olan sırtlanı, silahla öldürdüler

    Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan çizgili Anadolu sırtlanı, tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 13:31
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    Gaziantep'te nesli tükenmekte olan sırtlanı, silahla öldürdüler

     

    Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı Karadağ Mahallesi yakınlarında, otomobiliyle ilerleyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan hayvanı fark etti.

    Araç çarpmasıyla yaralandığı düşünülen hayvanın yanına giden vatandaşlar, telef olduğunu gördü.

    ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

    Vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaptığı incelemede, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili Anadolu sırtlanının  tabancayla ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

    VURAN KİŞİ ARANIYOR

    Sırtlan bölgeden kaldırılırken, jandarma ekipleri hayvanı vuran kişinin tespiti için çalışma başlattı.

    Gaziantep te nesli tükenmekte olan sırtlanı, silahla öldürdüler #1

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