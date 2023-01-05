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- Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
- 05.01.2023 - 09:12
Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.