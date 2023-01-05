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    Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

    Gaziantep-Kilis karayolunda öğrenci servisinin bir araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
    • 05.01.2023 - 09:12
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    Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

    Gaziantep-Kilis karayolu Beşgöz kavşağında bir öğrenci servisi, bir araçla çarpıştı.

    Kazada ilk belirlemelere göre araçtan savrulan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kişi yaralandı.

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı #1

    Gaziantep’te öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı #2

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