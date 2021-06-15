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- Gaziantep'te taziye dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Gaziantep'te taziye dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
- AA
- 15.06.2021 - 03:43
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Ahmet Arslan yönetimindeki otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2'Sİ OLAY YERİNDE 1'İ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.