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- Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü
Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü
- 22.07.2022 - 09:16
- Güncelleme : 22.07.2022 - 09:42
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı'nda öğle saatlerinde trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne geçmeye çalışan 27 AND 969 plakalı araç sürücüsü F.Ö.’ye yol vermedi.
Yol vermedi diye önünü kesti
Kendisine yol verilmemesine sinirlenen F.Ö., yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel'i yol boyunca takip etti.
Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel'in aracının yanında durarak otomobilinden inen F.Ö., önce lafla sataştığı Erçel'e saldırmaya çalıştı.
Tehditler savurup saldırdı
Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırgan sürücünün ağır hakaretlerine maruz kaldı.
F.Ö.’nün araç içindeki karton kutuyla Erçel'e saldırdığı anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.
Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü tutuklandı VİDEO
Saldırgan sürücü tutuklandı
Olayın ardından darp raporu alan Erçel, F.Ö.’den şikayetçi oldu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan sürücü F.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İHA'nın haberine göre Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan F.Ö. “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.