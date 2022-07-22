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Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü

Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü

Kendisine yol vermediği için tartıştığı sürücüye hakaret ve tehditler savurarak karton kutuyla saldıran sürücü, çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı suçtan tutuklandı.