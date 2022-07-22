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    Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü

    Kendisine yol vermediği için tartıştığı sürücüye hakaret ve tehditler savurarak karton kutuyla saldıran sürücü, çıkarıldığı mahkemece 2 ayrı suçtan tutuklandı.
    • 22.07.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 09:42
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    Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı'nda öğle saatlerinde trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne geçmeye çalışan 27 AND 969 plakalı araç sürücüsü F.Ö.’ye yol vermedi.

    Yol vermedi diye önünü kesti

    Kendisine yol verilmemesine sinirlenen F.Ö., yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel'i yol boyunca takip etti.

    Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel'in aracının yanında durarak otomobilinden inen F.Ö., önce lafla sataştığı Erçel'e saldırmaya çalıştı.

    Tehditler savurup saldırdı

    Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırgan sürücünün ağır hakaretlerine maruz kaldı.

    F.Ö.’nün araç içindeki karton kutuyla Erçel'e saldırdığı anlar anbean telefon kamerasına yansıdı.

    Gaziantep'te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü tutuklandı VİDEO

    Saldırgan sürücü tutuklandı

    Olayın ardından darp raporu alan Erçel, F.Ö.’den şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan sürücü F.Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan F.Ö. “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Gaziantep te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü #1

    Gaziantep te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü #2

    Gaziantep te trafikte dehşet saçan saldırgan sürücü #3


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