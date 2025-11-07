Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç bulundu

- Gaziantep'te usulsüz satışı yapılan 30 bin 572 ilaç ele geçirildi.
- Operasyon sonucu 3 kişi gözaltına alındı.
- Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ilaç operasyonu yapıldı.
Operasyon çerçevesinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi.
30 BİN 572 TIBBİ İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerdeki aramalarda, usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.