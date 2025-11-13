Gaziantep'te yıldırımın isabet ettiği tramvayda büyük panik yaşandı

- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hareket halindeki bir tramvaya yıldırım isabet etti.
- Olay sonucu panik yaşansa da, tramvayın koruma sistemi sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.
- Tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde milyonda bir gerçekleşecek olay...
Kentte şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti.
DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR DIŞARI ÇIKARILDI
Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı.
Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi.
SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI
Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.
Hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etme anları ise duraktaki güvenlik kameralarına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Görüntüde, yolcu indir-bindir yaptıktan sonra güzergahında hareket etmeye başlayan tramvaya yıldırım isabet etme anları yer aldı.
Görüntülerin devamında tramvaydan dumanların yükselmesi ise dikkat çekti.