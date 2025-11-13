Abone ol: Google News

Gaziantep'te yıldırımın isabet ettiği tramvayda büyük panik yaşandı

Şiddetli yağışın etkili olduğu Şehitkamil ilçesinde içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu tramvaya yıldırım isabet etme anı duraktaki güvenlik kamerasına yansırken yolcu

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 15:45
  • Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hareket halindeki bir tramvaya yıldırım isabet etti.
  • Olay sonucu panik yaşansa da, tramvayın koruma sistemi sayesinde can kaybı ya da yaralanma olmadı.
  • Tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde milyonda bir gerçekleşecek olay...

Kentte şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti.

DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR DIŞARI ÇIKARILDI

Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı.

Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMA YAŞANDI

Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etme anları ise duraktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Görüntüde, yolcu indir-bindir yaptıktan sonra güzergahında hareket etmeye başlayan tramvaya yıldırım isabet etme anları yer aldı.

Görüntülerin devamında tramvaydan dumanların yükselmesi ise dikkat çekti.

3. Sayfa Haberleri