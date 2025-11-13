Gaziantep'te yüzlerce yolcuyu taşıyan tramvaya yıldırım isabet etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde faciadan dönüldü.

İddiaya göre, şiddetli yağış sırasında içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu hareket halindeki tramvaya yıldırım isabet etti.

TRAMVAYDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay sonrası tramvay içerisinde büyük korku ve panik yaşanırken tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı.

Tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi.

SEFERLERDE AKSAMA OLDU

Tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.