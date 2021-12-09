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    Gaziantep'teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi

    Şahinbey ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 12:51
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    Gaziantep'teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda 28 yaşındaki Cebrail Şahin, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    4 çocuk babası Cebrail Şahin, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

    Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ile polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cebrail Şahin, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

    Gaziantep teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi #1

    CENAZE TESLİM EDİLDİ

    Şahin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

    Gaziantep teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi #2

    Gaziantep teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi #3

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