Gaziantep'teki 4 çocuk babası kurşunlanarak can verdi

Şahinbey ilçesinde husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk babası, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda 28 yaşındaki Cebrail Şahin, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

4 çocuk babası Cebrail Şahin, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ile polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cebrail Şahin'i yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cebrail Şahin, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZE TESLİM EDİLDİ

Şahin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.