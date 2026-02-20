Gaziantep'te silahlı kavgada başından vurulan kişi öldü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde A.H.Ç. ve E.C. ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen B.Ş. ve yeğeni O.Ş. karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüşen olayda E.C. yaralandı, başından vurulan A.H.Ç. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Yaralı E.C. ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başlatılan soruşturmada 2 suç kaydı olan B.Ş. yakalanırken 3 suç kaydı bulunan O.Ş. ise aranıyor.