Gaziantep'te anne ve kızını bıçaklayarak gasbeden şüpheliler yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde bir ikamete giren M.M. (22) ve H.M. (27), anne E.Y. (55) ve kızı Z.V.'yi (15) bıçakla yaraladı.

Evdeki altın yüzük ve 2 cep telefonunu gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri saklandıkları adreslerde yakaladı.

AZMETTİRİCİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler yengesiyle arasında husumet bulunan M.V.'nin (29) olayı azmettirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan M.V. ile iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.