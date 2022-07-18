Gaziosmanpaşa’da araç kiralamak isterken dolandırıldı

Kurban Bayramı'nın ilk günü tatil için şehir dışına çıkmak isteyen bir kişi, 7 günlüğüne internetten araç kiralamak için başvurduğu firma tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde ikamet eden tekstil işçisi Cengiz Aydemir, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan cumartesi günü ailesiyle tatile çıkmak için araç kiralamak istedi.

İnternet kısa bir araştırma yapan Aydemir, bir araç kiralama firmasıyla iletişime geçti ve firma yetkilileriyle görüştükten sonra 3 bin TL parayı verilen hesaba gönderdi.

İşlemde yanlışlık olduğunu söylediler

Daha sonra firmadan aranan Aydemir'e ailesinin sigortalanması için 6 bin 200 TL paranın da gönderilmesi istendi.

Aydemir, firma tarafından verilen banka hesabına söylenen miktarı da gönderdi.

Kısa bir süre sonra firma tarafından Aydemir'e, işlemde bir yanlışlık olduğu söylenerek, yeniden 6 bin 200 TL parayı hesaplarına gönderilmesi istendi.

Şikayetçi oldu

Durumdan şüphelenen Aydemir, parayı yatıramayacağını ve araç kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyerek, toplam olarak göndermiş olduğu 9 bin 200 TL parayı geri istedi.

İddiaya göre firma tarafından bu talep geri çevrildi.

Dolandırıldığını anlayan Cengiz Aydemir polis merkezi amirliğine ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, firma yetkililerinden şikayetçi oldu.

Sigorta için para istediler

Yaşananları DHA’ya anlatan Cengiz Aydemir, “Kurban Bayramı'nın ilk günü ailemle birlikte tatil için Kastamonu'ya gitmek için araç kiralamak istedim. İnternet üzerinden bir araç firması ile iletişim geçerek 7 günlüğüne araç kiraladım. Firma ile anlaşıp hesaplarına 3 bin TL para yolladım. Aracın akşam saat 18.00'da teslim edileceğini söyledi. Daha sonra firmadan başka biri beni arayarak ailemin güvenliği açısından sigorta yapmak için 6 bin 200 TL parayı hesaplarına yatırmam gerektiğini söyledi.

"Geri gönderin" dedi

Ben de güvendim ve son istenen miktarı da hesaplarına yatırdım. Akabinde bu arkadaşlar tekrar benimle iletişime geçerek işlemi yanlış yaptığımı ve tekrar hesaplarına 6 bin 200 TL para yatırmamı istediler. Ben de durumdan şüphelenerek kendilerine parayı yatıramayacağımı ve toplamda yatırmış olduğum 9 bin 200 TL parayı geri istedim. Ondan sonra çeşitli bahanelerle parayı geri veremeyeceklerini ve aracın teslim edilemeyeceğini belirttiler.

Savcı, dolandırıldığını söyledi

Hatta bana hesaplarına tekrar 6 bin 200 TL yatırdığım takdirde 12 bin TL ödeme yapacaklarını ve kiraladığım aracında akşam saatlerinde teslim edileceğini söylediler. Bunun üzerine ilk önce polis merkezi amirliğine daha sonra ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek firma ve iki yetkilisinden şikayetçi oldum. Burada savcımız bana, bu firmanın bizi dolandırdığını söyledi.” dedi.

İş adamlarının fotoğraflarını kullandılar

Aydemir, iletişime kurduğu iki firma yetkilisinin mesajlaşma uygulamasındaki profil fotoğraflarının iki iş insanına ait olduğunu, bu kişilerin fotoğraflarını kullanarak güven sağladıklarını söyledi.

Bu kişilerin aynı yöntemle inşaları dolandırmaya devam ettiklerini belirten Aydemir, “Bayram bitti ama bu kişiler halen internet üzerinden insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Bu da benim çok zoruma gidiyor. Biz tatile gidemedik, çocuklarım mağdur oldu. Bütün paramı onlara kaptırdım. Kelimelerle ifade edilmez bir sıkıntı var içimde. Aile içinde bir huzursuzluk başladı.

“Bundan sonra internetten bir ceket bile almam”

Yaşadığımız olayın stresi ile ailemin üzerine çok gidiyorum. Çok üzgünüm. Ben dolandırıldım, başka arkadaşların dolandırılmasını istemiyorum. Bundan sonra asla internetten alışveriş yapmam, bir ceket bile almam. Bırak ceketi kendime iç çamaşırı bile almam. Bayramımız birinci gününden itibaren zehir gibi geçti. Kurban kestim ama kurbanımın bile tadını alamadım. Ben devletimizden bu insanların bir an önce yakalanmalarını istiyorum.” diye konuştu.