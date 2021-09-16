4 ile düzenlenen Arap Emrah Çetesi operasyonu kapsamında gözaltına alınan 23 şahıs, Gaziosmanpaşa'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Arap Emrah Çetesi'ne operasyon düzenledi.

Ekipler; kasten yaralama, kasten öldürme, mala zarar verme gibi birçok suça karıştığı tespit edilen Emrah S.'nin liderliğindeki "Arap Emrah" suç örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda kapsamında, 10 Eylül Cuma sabah saatlerinde İstanbul merkezli Amasya, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

23 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Adreslere yapılan baskında 23 şüpheli gözaltına alınırken, ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 130 adet tabanca fişeği, 70 bin lira para ele geçirildi.

ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emrah S.'nin, daha önceki bazı suçlarından dolayı cezaevinde olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da Arap Emrah Çetesi'ne operasyon: 23 gözaltı VİDEO



















