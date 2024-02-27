Saat 10.00 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi’nde, sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı.
İşçiler çatıdan indi, yangına müdahale edildi
Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.
Çatı yanarken balkonda sigara içti
Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı.
Öte yandan yangın esnasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi dikkat çekti. Ekipler soğutma çalışması yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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