Gaziosmanpaşa'da çatı yanarken balkonda sigara içti Gaziosmanpaşa’da işçilerin tadilat yaptığı binanın çatısında kimyasal ilaç nedeniyle ufak bir patlamanın ardından çıkan yangına müdahale edilirken, hemen yanındaki binada bir kişibibn balkonda uyarılara aldırmadan sigara içmesi dikkat çekti.

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İHA

Saat 10.00 sıralarında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi’nde, sokak üzerindeki bir binanın çatısında işçiler tadilat yaptığı esnada kimyasal ilacın ufak çaplı patlaması sonucu yangın çıktı.

İşçiler çatıdan indi, yangına müdahale edildi

Neye uğradığını şaşıran işçiler hızla çatıdan indi. Kısa sürede büyüyen yangın çatının her tarafını sarınca vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört bir yandan yangına müdahale etti.

Çatı yanarken balkonda sigara içti

Yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, sokağa dökülen mahalleli ise büyük panik yaşadı. Çatının alev alev yandığı ve müdahale edildiği anlar ise kameralara yansıdı.

Öte yandan yangın esnasında bitişikteki binanın balkonunu çıkan adamın hiçbir şey olmamış gibi sigara içmesi dikkat çekti. Ekipler soğutma çalışması yaparken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)