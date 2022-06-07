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- Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar
Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar
Evlerinin yolunda ilerleyen anne ve çocuğu, boş gezen köpek sürüsünün ortasında kaldı. Köpeklerin anne ve çocuğa saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.
- 07.06.2022 - 11:52
- Güncelleme : 07.06.2022 - 12:02
Başıboş sokak köpekleri Gaziosmanpaşa'da da dehşeti yaşattı.
Karadeniz Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı.
Haykırışlara mahalleli yetişti
DHA'nın aktarımına göre, kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu.
O anlar kamerada
Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kediyi parçalara ayırdılar
Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise bir grup köpek saldırdıkları kediyi parçalayarak öldürdü.
Kedinin çevresini saran köpekler, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı ısırarak parçaladı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kedinin köpeğin ağzından kurtulmaya çabaladığı görülüyor.
Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar ViDEO