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    Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar

    Evlerinin yolunda ilerleyen anne ve çocuğu, boş gezen köpek sürüsünün ortasında kaldı. Köpeklerin anne ve çocuğa saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.
    • 07.06.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:02
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    Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar

    Başıboş sokak köpekleri Gaziosmanpaşa'da da dehşeti yaşattı.

    Karadeniz Mahallesi'nde, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde bir grup sokak köpeği, evlerine yürüyen anne ve çocuğa saldırdı.

    Haykırışlara mahalleli yetişti

    DHA'nın aktarımına göre, kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, yardıma koştu.

    O anlar kamerada

    Köpekler mahallelinin müdahalesiyle uzaklaştırılırken, anne ve çocuğun yaşadığı korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kediyi parçalara ayırdılar

    Bağlarbaşı Mahallesi'nde ise bir grup köpek saldırdıkları kediyi parçalayarak öldürdü.

    Kedinin çevresini saran köpekler, köşeye sıkıştırdıkları hayvanı ısırarak parçaladı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde, kedinin köpeğin ağzından kurtulmaya çabaladığı görülüyor.

    Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar ViDEO

    Gaziosmanpaşa da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar #1

    Gaziosmanpaşa da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar #2

    Gaziosmanpaşa da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar #3


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