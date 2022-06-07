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Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar

Gaziosmanpaşa'da köpek vahşeti: Anne ve kızına saldırdılar

Evlerinin yolunda ilerleyen anne ve çocuğu, boş gezen köpek sürüsünün ortasında kaldı. Köpeklerin anne ve çocuğa saldırdığı anlar ise kameraya yansıdı.