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    Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı

    Kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe alan polis, birini suçüstü yakaladı. Dolandırıcıların 2 kuyumcuyu bu yöntemle mağdur ettiği belirlendi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:33
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    Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte altın dolandırıcılığı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak'ta Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

    Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    2 KUYUMCUYU KANDIRDILAR

    Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira ele geçirildi.

    Yapılan çalışmada, aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, “dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

    Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı VİDEO

    Gaziosmanpaşa da sahte altın dolandırıcılığı #1

    Gaziosmanpaşa da sahte altın dolandırıcılığı #2


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