Kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi takibe alan polis, birini suçüstü yakaladı. Dolandırıcıların 2 kuyumcuyu bu yöntemle mağdur ettiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte altın dolandırıcılığı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak'ta Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.

Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

2 KUYUMCUYU KANDIRDILAR

Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, “dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı VİDEO