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Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı
- AA
- 06.01.2022 - 15:47
- Güncelleme : 06.01.2022 - 16:33
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte altın dolandırıcılığı suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 Ocak'ta Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kuyumculara sahte altın satmaya çalıştığı tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı.
Şüphelilerden N.K., bir kuyumcuya 2 bin lira karşılığında sahte altını satmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
2 KUYUMCUYU KANDIRDILAR
Bu kişiyi sahte altın satmak üzere 150 lira karşılığında yönlendirdiği belirlenen B.E. de aynı gün yakalanırken, yapılan üst aramasında 6 sahte altın ile dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 8 bin 370 lira ele geçirildi.
Yapılan çalışmada, aynı yöntemle iki kuyumcuyu mağdur ettiği belirlenen şüpheliler, “dolandırıcılık” suçundan adli makamlara sevk edildi.
Gaziosmanpaşa'da sahte altın dolandırıcılığı yapan iki kişi yakalandı VİDEO