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    Gaziosmanpaşa'da silahlı mahalle kavgası: 3 yaralı

    Komşu olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 14:48
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    Gaziosmanpaşa'da silahlı mahalle kavgası: 3 yaralı

    İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde aynı mahallede oturduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.

    Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü.

    3 KİŞİ VURULDU

    Taraflardan biri yanında bulunan silahla 1'i kadın 3 kişiye ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi bacaklarından yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Mahalle sakini İsmail Kayman, "Dayımın kızı vuruldu. Ayağından vurulmuş. Bir ufak tartışmadan kavgaya dönüşmüş. Mahalleden iki, üç kişi vurulmuş" dedi.

    POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

    Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaşanan olay sonrası mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesi üzerine tedbir amaçlı olay yerine çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemelerde olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

     


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