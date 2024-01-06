Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışması: Aracın üzerine çıktı, balyozla saldırdı Yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İHA

Megakent İstanbul'un en büyük problemlerinden biri şüphesiz ki trafik.

Trafiğin bir olumsuz getirisi ise sürücüler arasında yaşanan gerginlikler...

Çoğu zaman kavga ile sonuçlanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.

Olay bu kez Gaziosmanpaşa'da yaşandı.

Seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Biri aracın üzerine çıktı diğeri camları kırdı

Tartışmada hararet bir an olsun düşmedi..

Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı.

Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı.

O anlar kamerada

Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)