Alışveriş merkezinde bulunan iki grup arasında hararetlenen tartışmanın büyümesi sonucu, birbirine giren taraflar güçlükle ayrıldı. Yaşanan dehşet anlar ise kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan alışveriş merkezi, savaş alanına döndü.

Alınan bilgilere göre Gebze'de bulunan bir AVM'de yaşanan olayda, iki grubun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tekme ve yumrukla saldırdılar

Giderek alevlerin yükseldiği tartışmanın bir anda kavaga dönüşmesi üzerine, gruplar birbirine saldırmaya başladı.

Tarafların birbirine yumruk ve tekme savurduğu olayda, kavgaya müdahale etmek isteyen kişiler arbedeye daldı.

Meydan savaşı kamerada

Güvenlik görevlilerince güçlükle ayrılan kavga bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Gebze'deki AVM'de tekmeli yumruklu kavga ViDEO