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- Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı
Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı
Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi kurtardı.
- 11.08.2022 - 18:04
- Güncelleme : 11.08.2022 - 18:05
Giresun’un Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi’ndeki sahil mevkisinde 2 kız çocuğu denize girdi.
Bir süre sonra kız çocukları akıntıya kapıldı.
Boğulma tehlikesi geçiren 10 ve 12 yaşlarında olan kız çocuklarını görenler, hemen ekiplere haber verdi.
İkisi de kurtarıldı
İhbar üzerine bölgeye Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Ütü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
İHA’nın haberine göre ekiplerin müdahalesiyle iki kız çocuğu kurtarıldı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.