Petrol
98.35
0.98%
Euro
18.5835
0.92%
Dolar
17.9574
0.49%
Altın
1.035
0.50%
Borsa
2863
1.16%
Bitcoin
439.273
2.10%
BTXN Coin
7.50
-0.92%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı

    Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğu, Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi kurtardı.
    • 11.08.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı

    Giresun’un Gemilerçekeği Mahallesi Çırakderesi’ndeki sahil mevkisinde 2 kız çocuğu denize girdi.

    Bir süre sonra kız çocukları akıntıya kapıldı.

    Boğulma tehlikesi geçiren 10 ve 12 yaşlarında olan kız çocuklarını görenler, hemen ekiplere haber verdi.

    İkisi de kurtarıldı

    İhbar üzerine bölgeye Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı ve Su Ütü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre ekiplerin müdahalesiyle iki kız çocuğu kurtarıldı.

    İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen kız çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı #1

    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı #2

    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı #3

    Giresun’da akıntıya kapılan 2 çocuk kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrade

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax'a transfer oldu mu?
    Futbol

    Ahmetcan Kaplan kimdir,nereli ve kaç yaşında? Ajax'a transfer oldu mu?

    Alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı
    3. Sayfa

    Alkollü şahıs seyir halindeki aracın üzerine çıktı

    Görüş Bildir