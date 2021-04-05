Giresun'da derede çalışma yapan 2 işçi akıntıya kapıldı

Aksu Deresi yatağında duvar çalışması yaparken akıntıya kapılan 2 işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

Giresun'un Duroğlu beldesinde, Aksu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu iki işçi akıntıya kapıldı.

İşçilerden biri kurtarılırken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, dere kenarında duvar çalışması yapan iki işçinin suya kapıldığını belirterek "Sele kapılan işçilerden biri Duroğlu belde merkezinin biraz aşağısında vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğunu öğrendik." dedi.

Çetin, diğer işçi ile ilgili de "Üzülerek söylüyorum ki diğer işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Şu anda dere kenarında ekiplerce çıkarılma çalışmaları sürüyor." diye konuştu. Görgü tanığı Timur Özdemir ise suya kapılan işçilerden birini son anda kurtardıklarını söyledi.

"HALATLA KURTARDIK"

Özdemir, işçinin kütüğe tutunarak suda ilerlediğini gördüklerini belirterek "Jandarma ve arkadaşlarla kurtarma için mücadele ettik. Halat yardımıyla kendisine ulaştık ve dere kenarına çektik." ifadesini kullandı.