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- Giresun'da evinin çöken duvarının altında kalan adam can verdi
Giresun'da evinin çöken duvarının altında kalan adam can verdi
Bulancak ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki adam eski evini tamir ederken, duvarın çökmesi sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.
- İHA
- 03.04.2022 - 13:41
Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Kaşif Yeşil (54) evini tamir etmek istedi.
Bunun üzerine kolları sıvayan Yeşil, çalışması sırasında evinin çöken duvarının altında kaldı.
EVİNİN ALTINDA CAN VERDİ
Olay yerine gönderilen sağlık ekipleri, 54 yaşındaki adamın olay anında hayatını kaybettiğini belirledi.
Yeşil’in cansız bedeni otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.