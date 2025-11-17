Giresun'da kavgada öldürülen yaşlı adama veda

- Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonrası çıkan kavgada yaralanan emekli öğretmen Abdullah Coşkun, hastanede hayatını kaybetti.
- Kaza ve kavga sonrası şüpheli sürücü İ.İ. gözaltına alındı.
- Cenaze törenine katılanlar, Coşkun ailesine başsağlığı diledi.
Giresun Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda Trabzon yönüne giden emekli öğretmen Abdullah Coşkun’un kontrolünü yitirdiği otomobilin, önündeki İ.İ. yönetimindeki otomobile çarptığı öne sürüldü.
Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası, sürücüler arasında tartışma çıktı.
AĞIR DARBELER ALDI
Tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Coşkun, yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Abdullah Coşkun, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
AİLESİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Öte yandan Abdullah Coşkun'un Tirebolu ilçesindeki cenazesine katılan Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile çok sayıda kişi, Coşkun Ailesi'ne başsağlığı diledi.
Emekli sınıf öğretmeni olan Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, kızı Ayşe Coşkun Beyan, oğlu Emrah Coşkun ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Abdullah Coşkun, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karademir köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.