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    Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı

    Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle 4 eve sıçrarken, 2 samanlık yandı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 17:47
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    Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı

    Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Sultankonağı köyünde, Muhlis Ceylan’a ait evde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

    4 ev ve 2 samanlık yandı

    Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken, 4 ev ile 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    Giresun da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı #1

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    Giresun da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı #5

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    Giresun da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı #8

    Giresun da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı #9


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