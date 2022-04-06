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Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı

Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle 4 eve sıçrarken, 2 samanlık yandı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.