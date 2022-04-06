- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı
Giresun'da rüzgarla yayılan alevler, 4 evi yaktı
Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın rüzgarın etkisiyle 4 eve sıçrarken, 2 samanlık yandı. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
- DHA
- 06.04.2022 - 17:39
- Güncelleme : 06.04.2022 - 17:47
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bulunan Sultankonağı köyünde, Muhlis Ceylan’a ait evde öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler, bitişikteki 3 ev ile 2 samanlığa sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
4 ev ve 2 samanlık yandı
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi de Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılırken, 4 ev ile 2 samanlığın yandığı tespit edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.