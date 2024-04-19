Giresun'da dün silahlı soygun yaşandı.
Olay, Bulancak ilçesinde H.G.’ye ait ‘Gündoğdu’ isimli kuyumcu dükkanında meydana geldi.
Çevreye rastgele ateş açtılar
Maskeli 2 şüpheli, silahla geldikleri iş yerindekileri etkisiz hale getirip, aldıkları bir miktar altını, ellerindeki çantalara doldurdu.
Çevrede rastgele silahla ateş eden şüpheliler, soygun öncesi gasbettikleri taksiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
S.T. ve S.C. oldukları belirlenen şüpheliler, çaldıkları altınlarla yakalandı.
Yardımcı olan şüpheli gözaltında
Olay yerinde yapılan incelemede, kuyumcu dükkanı önündeki seyyar simitçinin cam tezgahına kurşun isabet ettiği belirleyen ekipler, şüphelilere yardım eden E.B’yi de gözaltına aldı.
O anlar kameralara yansıdı
Bu arada soygun ve sonrası yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
Olayın hemen ardından kayda alınan cep telefonu görüntülerinde; iş yeri çalışanları ve çevredekilerin şüphelilerin peşinden koştuğu, bir esnafın ise gasbedilen taksinin lastiğine bıçak sapladığı, kuyumcu dükkanı sahibinin hareket etmeye çalışan aracın kapısını açarak altın dolu çantaların birini kurtardığı ve taksinin ise hızla uzaklaştığı yer aldı.
Gasbettikleri şoförü bagaja kilitlediler
Çaldıkları 4,5 kilo altın ile yakalanan şüphelilerin soygun öncesi gasbettikleri taksinin sürücü Rıfkı Yavuz’u darbedip, el ve ayaklarını da bağlayarak, aracın bagajına kilitledikleri ortaya çıktı.
Yaralı sürücünün, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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