Giresun’daki ev yangınında dikkat çeken detay: Eşyalar kül oldu, Kur’an-ı Kerim zarar görmedi

Giresun’un Duroğlu beldesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kullanılamaz hale getirdi. Alevlerin etkisiyle tüm eşyalar küle dönerken evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemesi, dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

BACADAN ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Tekke Mahallesi Çukur Sokak’ta Tezer Akyol’a ait evde, ilk belirlemelere göre yangının evin bacasından çıktığı tespit edildi.

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Yangına Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Duroğlu Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangın, kontrol altına alınarak çevredeki yapılara sıçraması engellendi.

EŞYALAR TAMAMEN YANDI: KUR'AN-I KERİM HARİÇ

Yangında evin içindeki tüm eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın büyük olduğu olayda, evde ciddi zarar meydana geldi.

Yangın sonrası yapılan incelemelerde, evde bulunan Kur’an-ı Kerim’in zarar görmemiş olması dikkat çekti. Bu detay, olayın ardından çevrede en çok konuşulan unsurlardan biri oldu.

CAN KAYBI YOK

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yangına ilişkin yaptığı açıklamada ekiplerin hızlı müdahalesine dikkat çekti:

Tekke Mahallesi Çukur Sokak’ta ikamet eden Tezer Akyol’a ait evde yangın çıktı. Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediye ekiplerimiz müdahale etti. Allah’a şükür can kaybı yoktur. Geçmiş olsun.

Yangın sonrası evde büyük hasar oluşurken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.