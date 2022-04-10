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    Giresun'daki Kore gazisi, yardım bekliyor

    92 yaşındaki Kore gazisi, elinden bir iş gelmediğini belirterek yardım talebinde bulundu. Evinin değiştirilmesini isteyen gazinin 3 erkek, 6 da kız çocuğu olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 14:20
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    Giresun'daki Kore gazisi, yardım bekliyor

    Giresun’un tek Kore gazisi, Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde yaşıyor.

    92 yaşına ulaşan Kadir Küçük isimli Kore gazisi, artan rahatsızlıkları nedeniyle yardıma muhtaç hale geldiğini söyledi.

    "Evim tek oda, mutfakta yatıyorum"

    Her geçen gün artan rahatsızlığı nedeniyle tek gözlü evinin tadilatı ve ek bir oda için yetkililerden yardım isteyen Kadir Küçük, "Yürüme zorluğu çekiyorum, yatağa bağımlı yaşıyorum. Evim tek oda mutfakta yatıyorum. Bir oda yaptıracak param yok. Bu zamanda insana kıymet verilmiyor. Çok yaşlıyım 92 yaşındayım, aklım başımdan gidiyor. Evim eski, benim imkanım yok. Evim yenilenirse çok sevinirim, yardıma ihtiyacım var." dedi.

    Giresun daki Kore gazisi, yardım bekliyor #1

    Devlet büyüklerinden yardım bekliyor

    Konuyla ilgili açıklama yapan Gültepe Köyü Muhtarı Yılmaz Usta, "Kore Gazisi olan Kadir Küçük amcamızı ziyarete geldik. Köyümüzün sakinlerinden olan Kadir Küçük amcamız şehri pek sevmediği için köyde yaşamayı daha çok seviyor ama köyde oturduğu evin odası bir tane olduğu için mutfakta yatıp kalkıyor. Bildiğim kadarıyla Giresun’un tek yaşayan Kore gazisi Kadir amcamız devlet büyüklerinden ve muhtarlık olarak bizlerden yardım bekliyor." diye konuştu.

    Öte yandan devletten yardım bekleyen Kadir Küçük'ün 3 erkek 6 da kız çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

    Giresun daki Kore gazisi, yardım bekliyor #2


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