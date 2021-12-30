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    Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

    Gökçeada ilçesine planlanan tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 10:10
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    Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal

    Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, feribot seferleriyle ilgili açıklama yaptı.

    Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

    KABATEPE-GÖKÇEADA SEFERLERİ, BELİRLİ SAAT ARALIKLARINDA İPTAL EDİLDİ

    Buna göre, Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.

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